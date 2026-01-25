calenda contro salvini dopo la foto con tommy robinson e chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero

Carlo Calenda critica Matteo Salvini per la foto con Tommy Robinson, figura controversa legata a posizioni estremiste. L’attacco del leader di Azione evidenzia le differenze di approccio e valori tra i due politici. La vicenda ha suscitato discussioni sulla scelta di incontri pubblici con personaggi controversi e sulle implicazioni politiche di tali rapporti. La questione rimane al centro del dibattito politico italiano e solleva interrogativi sulla coerenza e i principi delle leadership coinvolte.

Duro attacco di Carlo Calenda a Matteo Salvini, pur senza nominarlo. Il segretario di Azione ha commentato la visita di Tommy Robinson al leader della Lega dicendo: “Non posso stare con chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero della Repubblica Italiana”. Anche Antonio Tajani ha preso le distanze da Salvini che, dal canto suo, ha minimizzato. Carlo Calenda attacca Matteo Salvini La visita di Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra britannica, ospite di Matteo Salvini al ministero, è argomento caldo della politica nostrana. Se n’è parlato alla kermesse di Forza Italia a Milano e a quella della Lega in Abruzzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Calenda a Forza Italia: «Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme». Poi la stoccata a Salvini: «Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani»Durante l’evento di Forza Italia, Carlo Calenda ha sottolineato la volontà di collaborare, auspicando uno spazio condiviso.

Salvini e la foto al ministero con il suprematista Tommy Robinson: è polemicaRecentemente, Salvini è stato al centro di una polemica dopo una foto al ministero con Tommy Robinson, noto suprematista.

