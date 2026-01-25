Calenda a Forza Italia | Felice se ci sarà spazio per lavorare insieme Poi la stoccata a Salvini | Non sto con chi riceve neonazisti e cocainomani

Durante l’evento di Forza Italia, Carlo Calenda ha sottolineato la volontà di collaborare, auspicando uno spazio condiviso. Ha inoltre criticato le posizioni di Salvini, evidenziando la necessità di un’area politica liberale, riformista e indipendente, che non si lasci influenzare né da estremismi di destra né di sinistra. Il discorso ha evidenziato l’importanza di un dialogo responsabile per il futuro del Paese.

«Questo Paese ha disperatamente bisogno di liberali, popolari e riformisti» e che questi « non si sottomettano né a sovranità di destra né a estremisti di sinistra »: Carlo Calenda, segretario di Azione, lo ha spiegato all’evento di Forza Italia nel suo discorso. «Faremo quel percorso e se ci sarà spazio per lavorare insieme sarò felicissimo, perché io a condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni, Vannacci e Salvini proprio non ce la faccio». La polemica per la visita di Tommy Robinson. L’intervento di Calenda è arrivato sullo sfondo della polemica per la visita al ministero dell’esponente dell’estrema destra britannica Tommy Robinson, ospite di Matteo Salvini.🔗 Leggi su Open.online

Forza Italia, Tajani: "Apriamo al confronto con Calenda, se son rose fioriranno"Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha annunciato la disponibilità al dialogo con forze politiche diverse, tra cui Calenda.

Antonio #Tajani ha dichiarato che con Carlo #Calenda "si può avere un dialogo forte", citando l'esperienza in Basilicata come possibile modello per collaborazioni future tra Forza Italia e Azione anche a Milano e in altre grandi città. @ultimora_pol x.com

ROMA: Hanno sfilato anche diversi rappresentanti delle forze politiche, come il leader di Azione, Carlo Calenda, i giovani di Forza Italia, il Partito liberal democratico e Ora - facebook.com facebook