L'Hellas Verona intensifica le trattative per rafforzare la propria difesa, concentrandosi sull'obiettivo Uduokhai. Attualmente, si registra una distanza tra il club e il Besiktas, che rende la trattativa ancora in evoluzione. La sessione di mercato si avvicina alla fase decisiva, e il club segue con attenzione gli sviluppi per portare il centrale tedesco in Italia.

Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Conte furioso, la reazione al mancato rigore su Hojlund è tutta un programma! La spiegazione di Marelli sull’episodio di Juve Napoli Atalanta, Palladino: «La mentalità della squadra deve essere quella di Krstovic, il giorno libero è servito e vi spiego perché» Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché

Calciomercato Napoli: Lang, contatti avviati col Fenerbahçe, ma c’è anche il BesiktasIl calciomercato del Napoli è ancora in fase embrionale, con alcune trattative appena avviate.

Coppola scala posizioni per la difesa del Milan: ecco perché può essere il colpo di calciomercatoDiego Coppola potrebbe rappresentare un'opportunità di rafforzamento per il Milan nel prossimo mercato.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Lang sarà a Istanbul in serata: i dettagli dell’operazione col Galatasaray. Sprint Napoli per Giovane; Il Napoli sprinta per Giovane: l’obiettivo è chiudere a breve; Giovane, ci prova la Lazio: c'è l' offerta al Verona; CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto.

Il Napoli sprinta per Giovane: l’obiettivo è chiudere a breveSprint Napoli per Giovane del Verona. L’inserimento raccontato ieri anche da Calciomercato.it, si è trasformato presto in qualcosa di molto più concreto. Il club azzurro, che ha appena salutato Lucca ... calciomercato.it

Napoli, sprint per Giovane: intesa con l’agente, ora la trattativa con il VeronaL’intesa con l’entourage del calciatore sarebbe già stata raggiunta: sul tavolo un contratto di lunga durata, con ingaggio progressivo e bonus legati al rendimento. agro24.it

ULTIM’ORA MERCATO Napoli, ufficiale l’arrivo di Giovane dall’Hellas Verona Operazione a titolo definitivo per 20 milioni #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Giovane #Napoli x.com

Hellas Verona, a sorpresa saluta anche Nunez: i dettagli https://www.calciostyle.it/calciomercato/hellas-verona-a-sorpresa-saluta-anche-nunez-i-dettaglifsp_sid=1941201 di Filippo Scarsetto - facebook.com facebook