Calciomercato Torino scatto a sorpresa per Tchoca del Corinthians | l’alternativa resta Jappert

Il Torino ha mostrato un interesse concreto per Tchoca, giovane difensore brasiliano del Corinthians, con un’accelerata nelle trattative. Tuttavia, resta in campo anche l’opzione Jappert come alternativa. La società rossoblù valuta attentamente le possibilità di rinforzo in difesa, monitorando attentamente le evoluzioni del mercato e le disponibilità dei candidati. La situazione è in evoluzione, con l’obiettivo di individuare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra.

Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Calciomercato Lazio, nuovi contatti con quel giocatore della Fiorentina! Sarà lui a raccogliere quell’eredità pesante? Le ultime Giovane Napoli: alla scoperta del nuovo attaccante azzurro. Retroscena, storia, identikit e curiosità che (forse) non sapevate Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. Di cosa si occuperà il super colpo in dirigenza Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, scatto a sorpresa per Tchoca del Corinthians: l’alternativa resta Jappert Calciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa! A centrocampo l’obiettivo è Prati, ma…Il calciomercato del Torino si concentra su nuove strategie, con Jappert come possibile rinforzo difensivo dopo lo stop per Ricardo. Calciomercato Milan, se sfuma il rinnovo di Maignan è pronto Hugo Souza del CorinthiansIn vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan valuta alternative a Maignan. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Torino, scatto per Prati: via al domino dei registi con Cagliari e Cremonese; Calciomercato live: Juve, missione per En-Nesyri. Toro su Jappert. Napoli, Lucca va al Forest; Roma, problema muscolare anche per Hermoso; Amarcord Juve, Tacchinardi fa sognare i tifosi con la foto insieme a Mandzukic: Lo riporto a Torino!. Torino, scatto per Prati: via al domino dei registi con Cagliari e CremoneseLa prima tessera del domino mercato per i registi in Serie A lo muove il Torino ... msn.com Calcio, risultati serie A, Genoa scatto salvezzaRoma, 12 gen. (askanews) – Questo il riepilogo dei risultati e la classifica di serie A dopo Genoa-Cagliari 3-0 Ventesima giornata: Como-Bologna 1-1, Udinese-Pisa 2-2, Roma-Sassuolo 2-0, Atalanta-Tori ... askanews.it MS - #Juanlu-#Napoli, contatti confermati: possibile accelerazione dopo #Torino #Calciomercato - facebook.com facebook #Torino , #Baroni è sotto osservazione dopo il tracollo contro il Como: cosa filtra e i sostituti in caso di esonero calciomercato.com/liste/torino-b… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.