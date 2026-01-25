Calciomercato Napoli Manna | Juanlu Sanchez ci piace Ambrosino e Marianucci? Ci sono tante dinamiche

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha commentato le ultime novità di mercato ai microfoni di Sky Sport. Ha sottolineato l’interesse per Juanlu Sanchez e ha parlato delle dinamiche relative ad Ambrosino e Marianucci, evidenziando le difficoltà e le tempistiche legate agli acquisti. Manna ha inoltre spiegato le ragioni dietro le scelte di mercato, in un contesto caratterizzato da condizioni non ottimali.

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto della situazione sul mercato ai microfoni di Sky Sport: "L'arrivo di Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni quadro della situazione generale non sono ottimali e quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù, e formalizzare.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, Manna lancia la sfida alla Juve: "Juanlu Sanchez? Ci piace, decisivi i prossimi 10 giorni"Il Napoli si prepara a una sfida importante sul fronte mercato, con l'interesse per Juanlu Sanchez del Siviglia.

Juventus-Napoli, Manna e il mercato: «Juanlu? Ci piace, vediamo quello che succede»Prima del match tra Juventus e Napoli, Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, ha commentato la situazione di mercato, sottolineando l’interesse per Juanlu.

Manna: Juanlu ci piace, è un esterno che abbiamo trattatoNel VIDEO Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, fa il punto sul mercato degli azzurri in diretta a Sky: L'arrivo di Giovane? Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni del quadro ( ... sport.sky.it

Manna: Juanlu Sanchez? Ci piace e l'abbiamo trattato. Rosa ai minimi storiciIl ds del Napoli ha spiegato il colpo Giovane, l'emergenza infortuni e la sfida alla Juve per Juanlu Sanchez. msn.com

Calciomercato Napoli: Juanlu primo nome per la fascia, si segue Fortini #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Napoli #Juanlu x.com

Mathias Olivera potrebbe lasciare il Napoli negli ultimi giorni del calciomercato invernale Come riportato da Nicolò Schira su X, oltre al Nottingham Forest, anche l'Atletico Madrid si è interessato al terzino uruguaiano Il Napoli non ritiene incedibile il calci - facebook.com facebook