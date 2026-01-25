Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE

È ufficialmente aperta la finestra del calciomercato invernale 2026. Il Milan si prepara a rafforzare la rosa con acquisti e cessioni, con l’obiettivo di supportare l’allenatore Massimiliano Allegri. Segui le ultime novità, rumors e aggiornamenti live sulle mosse di mercato dei rossoneri.

Calciomercato, è iniziata ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026 la sessione invernale di mercato, che durerà fino al prossimo 3 febbraio: il Milan, che è guidato in panchina da Massimiliano Allegri, vuole essere protagonista cercando i giusti tasselli per puntellare la rosa con il lavoro di Igli Tare e della dirigenza rossonera. Il Diavolo cerca di tornare tra le prime quattro in Serie A e i colpi di mercato invernali potrebbero essere determinanti. Ricordiamo la scorsa stagione in cui il Diavolo rivoluzionò la rosa: Kyle Walker (arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal Manchester City) Santiago Giménez (preso a titolo definitivo per 35 milioni di euro, bonus inclusi, dal Feyenoord).

