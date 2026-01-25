Calciomercato Lazio | Romagnoli saluta mentre Gila…Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi

Nel calciomercato Lazio si registrano importanti novità: Romagnoli si prepara a lasciare la squadra, mentre per Gila si prospettano nuovi scenari. Questi cambiamenti potrebbero influenzare significativamente il futuro della rosa biancoceleste, aprendo diverse possibilità in vista della prossima stagione. Analizziamo cosa sta succedendo e quali sviluppi si potrebbero aspettare nel mercato della Lazio.

Gila obiettivo dell’Inter per gennaio? L’agente spiazza i nerazzurri: parole chiare sul futuro dello spagnoloL’Inter valuta le possibili operazioni di mercato per gennaio, con particolare attenzione alle esigenze della rosa.

