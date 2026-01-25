Calciomercato Juve LIVE | rallentamento per En-Nesyri tre le possibili alternative al marocchino

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato della Juventus: attualmente si registra un rallentamento nella trattativa per En-Nesyri, con diverse opzioni alternative al momento valutate. Segui con noi tutte le novità, le indiscrezioni e gli sviluppi sulle trattative in corso, per restare sempre informato sulle mosse dei bianconeri in questa fase di mercato.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri…Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e ComolliIn vista del calciomercato, la Juventus valuta diverse opzioni nel caso in cui l’affare En-Nesyri non andasse a buon fine.

En-Nesyri Juve, clamoroso dietrofront: non c’è l’ok alla Vecchia Signora! Domani il dentro o fuori, Ottolini valuta già tre possibili alternativeEn-Nesyri non ha ancora dato il suo consenso alla Juventus, interrompendo le trattative in corso.

Argomenti discussi: Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Mateta Juventus: contatti tra i bianconeri e il Palace.

