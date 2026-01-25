Calciomercato Inter LIVE | Sommer e Luis Henrique vicini alla cessione? Le ultime

Segui le ultime novità sul calciomercato dell’Inter in tempo reale. In questo articolo troverai aggiornamenti sulle trattative in corso, tra cui le possibili cessioni di Sommer e Luis Henrique, e le strategie del club. Restiamo a disposizione per fornirti tutte le informazioni più recenti e attendibili, con un’analisi obiettiva delle operazioni in atto e delle prospettive future.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: Besiktas su Luis Henrique, le ultime sul Dibu MartinezSegui le ultime notizie sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su trattative, incontri e sviluppi.

Calciomercato Inter: via Sommer e Luis Henrique, decisione presa! Chi saranno i loro sostituti, ecco i due nomiL'Inter ha deciso di procedere con la cessione di Sommer e Luis Henrique.

Argomenti discussi: Inter, Dibu Martinez candidato per il dopo Sommer: primo incontro nelle scorse ore; Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions…; Inter, Dibu Martinez per il dopo Sommer. Tel intriga la Roma; L'Inter lavora per il dopo Sommer, ancora incerto: Vicario in pole su tutti.

Calciomercato Inter, per Sommer è l'ora dell'addio. Il sogno è VicarioSe prima c'erano dei tentennamenti sul futuro di Sommer, dopo la partita con il Pisa appare oramai tutto deciso. Il suo contratto scadrà il. tuttomercatoweb.com

Inter, deciso il futuro di Sommer, Darmian e de VrijVisualizzazioni: 0 Yann Sommer, Matteo Darmian e Stefan de Vrij saranno svincolati a luglio, l’Inter ha deciso che non rinnoverà i loro contratti. Inter, tre addii in vista L’Inter ha preso una decisi ... calciostyle.it

