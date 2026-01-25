Calciomercato Fiorentina | in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi Ultimissime novità

Sul calciomercato della Fiorentina, quattro giocatori sono possibili partenti a gennaio, mentre in entrata sono in evidenza due obiettivi prioritari. La società segue attentamente il mercato, valutando profili sia italiani che esteri per rafforzare la difesa e migliorare la rosa di Paolo Vanoli. Restano aggiornamenti sulle trattative e sulle decisioni che influenzeranno la rosa della Viola nel prossimo mercato invernale.

Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri.Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e Comolli Calciomercato Lazio: Romagnoli saluta, mentre Gila.Si apre questo scenario per il futuro dello spagnolo! Cosa bisogna aspettarsi Mercato Roma, i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine, 5 nomi sul taccuino di Massara. Chi potrebbe arrivare Calciomercato Inter: via Sommer e Luis Henrique, decisione presa! Chi saranno i loro sostituti, ecco i due nomi Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Fiorentina: in quattro possono lasciare la Viola a gennaio! In entrata sono loro i grandi obiettivi. Ultimissime novità Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, Paratici già al lavoro per rinforzare la rosa: questi sono gli obiettivi principali della Viola. I nomi Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, tutto caos in casa viola: De Gea potrebbe lasciare se… La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. COMUZZO LASCIA LA FIORENTINA: I TIFOSI DELLA VIOLA SONO PRO O CONTRO LA SUA CESSIONE #shorts Argomenti discussi: Calciomercato, Fiorentina: in arrivo Fabbian, Dzeko e Richardson salutano; Calciomercato, Balotelli va in Arabia Saudita - Aggiornamento del 23 Gennaio delle ore 16:48; Il Cagliari non si ferma e sbanca il Franchi: 2-1 alla Fiorentina; Calciomercato: Lucca verso la Premier, la Fiorentina vuole Fabbian. Calciomercato, Fiorentina: in arrivo Fabbian, Dzeko e Richardson salutanoIl classe 2003, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, arriva alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato intorno ai 15 milioni di euro. firenzetoday.it PAGELLE E TABELLINO BOLOGNA-FIORENTINA (1-2): grande reazione della violaLe pagelle e il tabellino di Bologna-Fiorentina gara delle 15 della ventunesima giornata di Serie A. Come è finita? calciomercato.it Cagliari Così l'AD rossoblù Stefano Melis sul calciomercato del Cagliari a pochi minuti dal via di Fiorentina-Cagliari - facebook.com facebook Calciomercato rossoblù: preso Sohm dalla Fiorentina x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.