Questa mattina, lungo l’autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, la polizia è intervenuta a seguito di un episodio di violenza tra ultras del Napoli e della Lazio. Sul tratto in direzione Nord, sono state rilevate persone con il volto coperto e armate di bastoni, coinvolte in scontri tra tifoserie. L’intervento delle forze dell’ordine ha garantito la sicurezza e avviato le indagini necessarie.

La polizia è intervenuta questa mattina presto lungo l’autostrada A1, dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto c ompreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più persone con il volto coperto e armate di bastoni che si stavano affrontando, tifosi del Napoli e della Lazio. All’arrivo degli agenti le persone si erano già allontanate. Tifosi del Napoli e della Lazio si scontrano in autostrada. Ottanta tifosi laziali sono stati poi intercettati al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, identificati. Il gruppo proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo la stessa arteria autostradale, tra i supporters biancocelesti e gli ultras del Napoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Calcio, un’altra domenica bestiale: scontri tra ultras del Napoli e della Lazio in autostrada

Calcio, domenica bestiale: scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada (video)Nella giornata di domenica si sono verificati gravi scontri tra ultras della Roma e della Fiorentina in autostrada, probabilmente organizzati presso l’autogrill di Cantagallo e l’uscita per Bologna Casalecchio.

Scontri tra ultras del Napoli e della Lazio in autostrada: 80 tifosi bloccatiAlcune tensioni tra tifosi del Napoli e della Lazio sono sfociate in scontri lungo l’autostrada.

