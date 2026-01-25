Calcio risultati serie A | la Juventus è quarta

Dopo la ventiduesima giornata di Serie A, la Juventus si trova al quarto posto in classifica. I risultati più recenti includono la vittoria dei bianconeri contro il Napoli per 3-0, mentre altre partite hanno visto numerosi cambiamenti in classifica e risultati significativi. La stagione prosegue con diverse sfide importanti per le squadre coinvolte, mantenendo alta l’attenzione sugli sviluppi del campionato italiano.

Roma, 25 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Juventus-Napoli 3-0 Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Juventus-Napoli 3-0, ore 20.45 Roma-Milan, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese. Classifica: Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma e Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Sassuolo e Udinese 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14. Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Calcio, risultati serie A: la Roma è quartaDopo la ventunesima giornata di Serie A, la Roma si trova al quarto posto in classifica, grazie alla vittoria per 2-0 contro il Torino.

Calcio, risultati e classifica di Serie A, Roma quartaEcco un aggiornamento sui risultati e la classifica di Serie A dopo la diciassettesima giornata.

SERIE A 2025 26 RISULTATI E SORPRESE DELLA PRIMA GIORNATA

