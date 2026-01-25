La Sinalunghese torna in campo oggi nella partita di Calcio Promozione, con un organico ridotto a causa di numerosi infortuni. La squadra cerca punti importanti per risollevare la propria classifica. Tra le novità, l’ingresso del portiere Lorenzo Bobini, che si aggiunge al roster con l’obiettivo di rafforzare il reparto difensivo e contribuire a migliorare le prestazioni complessive.

Torna in campo oggi la Sinalunghese in crisi di risultati e con un organico ridotto all’osso per i tanti infortuni. Oggi a Sinalunga alle 15 arriva la Settignanese per una gara molto importante per i rossoblù che tenteranno di riprendere la marcia che nel girone di andata li aveva a lungo visti come capolista del girone C di Promozione. Dirige Bertilone della sezione di Pontedera con Gremoli e Storri. La società ieri ha intanto comunicato di aver ingaggiato il portiere Lorenzo Bobini, appena svincolato dalla Sansovino (Eccellenza, girone B) a seguito dell’infortunio patito da capitan Marini (che ha superato le 350 presenze col club) domenica scorsa sul campo di Alberoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Colpo Sinalunghese. Ecco il portiere. Lorenzo Bobini

Calcio Promozione. Tonfo Sinalunghese. Dicomano in festaNel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0.

Calcio Promozione. Bucaletti fa volare la Sinalunghese. Testini soddisfattoLa partita di calcio promozione tra Sinalunghese e Montagnano si è conclusa con una vittoria di misura per 2-1 a favore dei padroni di casa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Promozione C. Pari tra Alberoro e Sinalunghese: la sintesi della gara; Calcio Promozione. Sinalunghese ko. Testini: Prova non all’altezza.

Calcio Promozione. Colpo Sinalunghese. Ecco il portiere. Lorenzo BobiniRestando in Promozione, nella vicina Foiano, arriva il portiere senese ed ex Mazzola Florindi, che è reduce da un grave infortunio nella scorsa stagione quando vestiva la maglia della Sansovino. sport.quotidiano.net

Calcio Promozione. Acquaviva-Reggello. Sinalunghese: arriva la SettignaneseInizia oggi il turno numero 19 del girone C del campionato di Promozione Toscana con l’anticipo tra Montagnano e ... lanazione.it

Calcio (Promozione Girone B): Ortona-Castrum Silvi 2010 1-1 (Pareggio ortonese, 34’st Andrea Schiedi) - facebook.com facebook