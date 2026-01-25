Calcio Dilettanti Il Terre fa 11 ed è a -1 dai playoff L’ex Jocic grazia lo United Carpi
Nel campionato di calcio dilettantistico, il Terre raggiunge l’11ª posizione, a un punto dai playoff. Nell’ultima giornata, l’United Carpi pareggia 0-0 contro il Masone, grazie a un gol di Jocic che ha evitato la sconfitta. La partita è stata equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, e ha mantenuto incertezza sulla corsa alla zona promozione.
PROMOZIONE MASONE 0 UNITED CARPI 0 MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Pozzi, Campaniello (56’ Tascedda), Paoli (52’ Mohmoh), Carrera, Jocic, Bonacini D., Ventura (74’ Melioli). A disp.: Catellani, Omari, Meyong, Keita, Acquah. All. Marchesini UNITED CARPI: Chiossi, Gazzini (88’ Gianasi), Kundome, Vezzani (52’ Mora), Paramatti, Cavallini, Malagoli (74’ Baraldi), Garlappi, Kolaveri, Crispino (86’ Nappa), Amura. A disp.: Benetti, Cinelli, Pellacani, Mebelli, Mambrini. All. Gilioli Arbitro: Borelli di Parma Note: ammoniti Paramatti, Mohmoh, Garlappi, Tascedda, Gazzini Finisce senza reti la sfida playoff fra Masone e United e i biancazzurri restano a +3 sui reggiani al 4° posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio Dilettanti, il programma. Cdr e Terre, doppia sfida playoff. La Sanmichelese a Baiso
Leggi anche: Calcio Dilettanti. Il Montombraro porta a casa un doppio colpo. Lazzaretti per la Solierese, lo United libera Albertini
Argomenti discussi: Terre di Castelli 1907 vs Calcio Zola Predosa, cronaca e tabellino; Dilettanti - Tutti i risutati della domenica; Dilettanti – Eccellenza – Terre di Castelli conquista un punto contro la Pontenurese; Pazzo Nibbiano, ma risale in vetta. In Prima, Ziano solitario in testa.
Calcio Dilettanti. Il Terre fa 11 ed è a -1 dai playoff. L’ex Jocic grazia lo United CarpiPROMOZIONE MASONE 0 UNITED CARPI 0 MASONE: Giaroli, Zagnoli, Valmori, Bonacini R., Pozzi, Campaniello (56’ Tascedda), Paoli (52’ Mohmoh), Carrera, Jocic, Bonacini D., Ventura ... sport.quotidiano.net
Dilettanti - Tutti i risutati della domenicaNegli anticipi del sabato ok la capolista Ziano e il Gossolengo in Seconda, pari del Gotico. sportpiacenza.it
E @bettoni_alberto in porta . #dilettanti #clacio #difesa #meme #calcio - facebook.com facebook
Sciacca vince le regionali di coppa Italia dilettanti di calcio. E' il secondo anno consecutivo, tifosi in festa #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.