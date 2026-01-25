Calcio Dilettanti Il Terre fa 11 ed è a -1 dai playoff L’ex Jocic grazia lo United Carpi

Nel campionato di calcio dilettantistico, il Terre raggiunge l’11ª posizione, a un punto dai playoff. Nell’ultima giornata, l’United Carpi pareggia 0-0 contro il Masone, grazie a un gol di Jocic che ha evitato la sconfitta. La partita è stata equilibrata, con occasioni da entrambe le parti, e ha mantenuto incertezza sulla corsa alla zona promozione.

