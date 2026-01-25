Cafu | Theo Hernandez? Un po’ di rammarico è inevitabile Cosa avrebbe fatto con Allegri?

Cafu, ex calciatore del Milan, commenta il risvolto emotivo di Theo Hernandez in vista della sfida tra Roma e Milan. In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l’ex terzino brasiliano analizza le prospettive del francese e riflette sulle possibili scelte avute con l’allenatore Allegri. Un’analisi sobria e obiettiva che offre uno sguardo approfondito sulla partita e sui temi legati alla rosa rossonera.

Come ormai sappiamo tutti il Milan in estate ha ceduto il forte terzino sinistro Theo Hernandez all'Al-Hilal. "Volevo andare via? Mai. La mia priorità era restare", queste le parole del terzino francese nella sua recente intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

