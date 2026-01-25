Cafu | Il mio Milan vincerebbe la Champions anche oggi Chissà Theo cos' avrebbe fatto con Allegri

Cafu, ex calciatore del Milan, afferma che la squadra avrebbe ancora successo in Champions League, mentre riflette sulle possibili strategie con Allegri. Parla anche della Roma, sottolineando le potenzialità dello scudetto e l'importanza di Dybala, specialmente con Malen in attacco. Le sue osservazioni offrono uno sguardo sulle dinamiche attuali del calcio italiano e sulle prospettive delle squadre di vertice.

Con la Roma e il Milan ha scritto pagine indimenticabili della sua carriera e dei due club, visto che Marcos Cafu è stato protagonista dell’ultimo scudetto vinto dai giallorossi e dell’ultima Champions alzata dai rossoneri. Quella di stasera all’Olimpico sarà la “sua” partita, un derby del cuore. da scudetto. Cafu, Roma-Milan è gara da scudetto? “Senza dubbio sì. L’Inter è forte, ma giallorossi e rossoneri sono nelle prime quattro in classifica e devono puntare in alto. Anche al tricolore”. Che incontro si aspetta? “Bello e spettacolare perché si affronteranno due grandi squadre che stanno ottenendo risultati importanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

