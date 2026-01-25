Burioni è stato citato a giudizio a Sondrio con l’accusa di minacce, in seguito a un esposto presentato dall’avvocato Alessandro Fusillo. Secondo quanto riferito, Burioni avrebbe anche violato la privacy diffondendo nomi e documenti di cittadini. La vicenda coinvolge questioni legate a comportamenti ritenuti intimidatori durante il procedimento legale in corso.

L'avvocato Alessandro Fusillo: "Burioni ha minacciato pesantemente tutti i partecipanti ad un esposto presentato da Matteo Gracis e da me" La virostar Burioni deve andare a processo a Sondrio per minacce. L'avvocato Alessandro Fusillo ha pubblicato un video nel quale ha spiegato tutto l'iter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Burioni a processo a Sondrio per minacce, avv Fusillo: "Anche violazione della privacy, virostar ha diffuso nomi e documenti di cittadini" - VIDEO

Burioni a processo a Sondrio, minacce verso chi presentò esposto su radiazione dall'Ordine dei medici: "Invio vostri dati alla mafia cecena"A Sondrio, Roberto Burioni è stato citato a giudizio per minacce nei confronti di chi aveva presentato un esposto riguardante una radiazione dall’Ordine dei medici.

Argomenti discussi: Burioni finisce a processo a Sondrio: le sue minacce ora si rivoltano contro di lui.