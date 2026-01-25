Buongiorno | Nel secondo tempo eravamo tutto sommato in controllo Siamo delusi

Nel calcio, il secondo tempo ha mostrato un andamento più stabile, con la squadra che ha mantenuto il controllo del gioco. Tuttavia, l’amarezza per il risultato finale rimane, evidenziando una certa delusione tra i giocatori e lo staff. Questa analisi riflette l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione anche nelle fasi più serene della partita.

. Le dichiarazioni del difensore del Napoli. Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Juventus. EMERGENZA – « Indubbio che sia un momento di emergenza. Ci sono tante assenze, tante difficoltà, ma la squadra si sta sacrificando al massimo, ci stiamo impegnando al 100% e diamo tutto. Siamo molto delusi dal risultato, ma la squadra ha dato il massimo. Se ho mai vissuto un’emergenza del genere? No, non l’ho mai vissuta, ma noi dobbiamo pensare ad allenarci e a giocare al meglio che possiamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Buongiorno: “Siamo delusi, è mancata la giusta energia”Alessandro Buongiorno esprime delusione per la sconfitta contro il Benfica, sottolineando come sia mancata la giusta energia durante la partita.

Buongiorno: «Possiamo perdere l’entusiasmo? Il mister ha detto che dobbiamo restare uniti e essere positivi»Alessandro Buongiorno parla della sconfitta e invita tutti a rimanere uniti. Leggi le sue dichiarazioni dopo Juventus-Napoli. ilnapolista.it

Buongiorno a Sky: E' un momento difficile ma stiamo dando tutto. Fino all'1-0 c'eravamo poi...Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha commentato la sconfitta subita contro la Juventus a Sky Sport: Questa sera sono emerse tutte le criticità del momento del ... tuttojuve.com

