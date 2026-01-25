Alessandro Buongiorno ha commentato la situazione attuale del Napoli, sottolineando come, nonostante le difficoltà e le emergenze, la squadra mantenga forte la determinazione. Le sue parole riflettono l’impegno e la resilienza del gruppo in un momento complesso, evidenziando la volontà di continuare a lottare fino alla fine. Questo episodio testimonia la forza dello spirito di squadra e la capacità di affrontare le sfide con tenacia.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Alessandro Buongiorno, raccontando il momento difficile del Napoli tra emergenza, sacrificio e la voglia di reagire subito. La squadra ha dato tutto nonostante la sconfitta. Che clima c’è ora nello spogliatoio?“È indubbio che sia un momento di emergenza, ci sono tante assenze e tante difficoltà. Però tutti i ragazzi si stanno sacrificando al massimo, si stanno impegnando al 100% in ogni partita. Stiamo davvero dando tutto. Siamo molto delusi per il risultato, ma oggi la squadra ha dato veramente il massimo.” Vi siete dati una spiegazione per tutti questi infortuni di questa stagione?“Io non ho mai vissuto una situazione simile in carriera, però dobbiamo pensare al campo, ad allenarci e a giocare al meglio possibile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno: “Emergenza totale, ma la squadra non molla mai”

