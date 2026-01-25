Buche in via Angelitti | Questa è la situazione a 6 mesi dai lavori per rifare l' asfalto

A sei mesi dai lavori di rifacimento dell’asfalto in via Angelitti, si osservano ancora buche e irregolarità sulla strada. La via, collegata a via Pacinotti tramite una stradina di accesso da via Campolo, era già stata segnalata lo scorso anno. Nonostante un intervento di riparazione effettuato ad agosto da una ditta privata incaricata dal Comune, le condizioni della sede stradale rimangono problematiche e necessitano di ulteriori interventi.

Da via Campolo si accede ad una stradina che la collega con la via Pacinotti, via Angelitti. Già segnalata l'anno scorso, nel mese di agosto una ditta privata incaricata dal Comune e pagata con le nostre tasse ha rattoppato le voragini preesistenti. A distanza di 6 mesi questa è la situazione.

