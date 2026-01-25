La criminologa Bruzzone analizza la tragedia di Carlomagno, sottolineando come i commenti sui social possano alimentare una forma di violenza collettiva. Secondo lei, non si tratta semplicemente di cronaca, ma di un fenomeno che richiede attenzione e responsabilità. L'articolo evidenzia i rischi di una comunicazione online sregolata e il ruolo degli odiatori seriali nel creare un clima di violenza diffusa.

La criminologa punta il dito contro gli odiatori seriali: ecco perché i commenti social possono diventare armi letali Il tragico. Il tragico suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno non è solo un fatto di cronaca nera, è la fotografia di una società che ha smarrito il senso del limite. Sulla vicenda è intervenuta Roberta Bruzzone con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: siamo davanti a una vera e propria scena di violenza di massa. Mentre una famiglia veniva distrutta dal dolore e dall’orrore, sul web si scatenava il peggio dell’animo umano. Messaggi d’odio, insulti e sentenze sommarie riversati contro una madre già devastata, una tempesta di fango che si è fermata solo quando il dramma è diventato irreversibile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Bruzzone senza filtri sulla tragedia Carlomagno: “Non è cronaca, è violenza collettiva”

Leggi anche: "GenerAzione Ribelle", la "Joy Hub" ospita una riflessione collettiva sulla violenza di genere

Metal detector a scuola? Bruzzone: “Non bastano, sono inutili senza educazione. Serve intercettare i segnali prima della violenza”La criminologa Roberta Bruzzone sottolinea che i metal detector a scuola, da soli, non sono sufficienti per prevenire la violenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Bruzzone: «Metal detector nelle scuole, una proposta sensata»Quando l'amore diventa una trappola mortale? È attorno a questo interrogativo che, al teatro Cimarosa di Aversa, si è sviluppato l'incontro con Roberta Bruzzone. ilmattino.it

#Garlasco Sorpresa: cito la D.ssa Bruzzone, non perché parli di me, ma perché commenta un mio post, di 7 mesi fa, senza relazione al contenuto che avevo proposto. A meno che, e qui è molto interessante, non sia un modo surrettizio per recuperare le tesi, n - facebook.com facebook