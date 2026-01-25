Brufoli sui glutei come sbarazzarsene e le cause

I brufoli sui glutei sono un problema comune, ma spesso poco discusso. Le cause possono essere diverse, tra cui sudorazione e irritazioni della pelle. In questa guida, scoprirai come riconoscerli e quali sono i metodi più efficaci per prevenirli e trattarli, adottando approcci semplici e pratici per migliorare il comfort quotidiano.

Brufoli sui glutei, cosa sono? Il cosiddetto buttne (acne sui glutei) è un fenomeno piuttosto frequente, soprattutto per le persone che per lavoro devono stare sedute alla scrivania per lunghi periodi di tempo. La cosa più importante è sapere che, tipicamente, i brufoletti sui glutei non sono in realtà acne. «Molto spesso i brufoli sul lato B non hanno nulla a che vedere con la "vera acne", ma derivano da un'infiammazione dei bulbi piliferi: sudore, attrito degli indumenti e depilazione favoriscono la comparsa di follicoliti, piccoli foruncoli che possono lasciare macchie scure. In altri casi, più rari ma più seri, si può trattare di acne inversa, una patologia cronica che merita attenzione specialistica», specifica il Dottor Umberto Tozzi, Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale e Anestesia.

