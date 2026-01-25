Brooklyn Beckham, noto modello e figlio di David e Victoria Beckham, è al centro di un recente scandalo legato ai suoi numerosi tatuaggi. Con oltre 70 tatuaggi, ciascuno racconta una parte della sua vita e delle sue esperienze. Il caso ha suscitato discussioni sui social e sui media, portando alla ribalta anche il ritratto spietato di Lucarelli, che analizza il fenomeno e i suoi risvolti.

Il caso Beckham continua ad alimentare il dibattito mediatico e, questa volta, al centro dell’attenzione c’è Brooklyn Beckham, modello e fotografo, figlio di David e Victoria. A intervenire è stata Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha pubblicato un’analisi approfondita della vicenda, condividendone alcuni passaggi anche attraverso le sue storie Instagram. I l suo sguardo si concentra soprattutto sulla dinamica identitaria di Brooklyn e sul ruolo della moglie, Nicola Peltz, all’interno di una storia familiare complessa e segnata da tensioni ricorrenti. Secondo Lucarelli, Brooklyn Beckham sembrerebbe non voler più essere davvero “ un Beckham ”, ma piuttosto desiderare di diventare “ un Peltz ”, rinunciando ancora una volta alla costruzione di una propria identità autonoma. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Brooklyn Beckham e i 70 tatuaggi che raccontano tutto sullo scandalo: il ritratto spietato di Lucarelli

