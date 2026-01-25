Brindisi travolge Avellino | partenza sprint e gestione impeccabile al PalaPentassuglia finisce 83-67

Nel match della ventiquattresima giornata di Serie A2, la Valtur Brindisi ha battuto l’Unicusano Avellino Basket con un punteggio di 83-67. La partita, disputata al PalaPentassuglia, ha visto una partenza decisa dei padroni di casa e una gestione efficace del vantaggio nel corso dell’incontro. Un risultato che sottolinea l’equilibrio tra le due formazioni in questa fase della stagione.

Nel match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A2, l'Unicusano Avellino Basket ha affrontato la Valtur Brindisi al PalaPentassuglia. A spuntarla sono stati i padroni di casa, che hanno saputo imporsi con il punteggio di 83-67. Una vittoria costruita dai salentini nel primo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Valtur Brindisi perfetta in casa: anche Avellino cade (83-67) al PalaPentassugliaValtur Brindisi conferma la sua solidità al PalaPentassuglia, vincendo anche contro Avellino con il punteggio di 83-67. Leggi anche: Sconfitta al cardiopalma per la Dinamo Brindisi: Monopoli vince 85-83 La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Brindisi schianta Avellino con una prestazione solida e convincenteRisposta da vera squadra per la Valtur Brindisi che spazza via la resistenza dell’Unicusano Avellino e torna alla vittoria in vista del big match della ... basketinside.com Basket A2/M, Valtur Brindisi travolge Avellino al PalaPentassuglia https://www.antennasud.com/basket-a2-m-valtur-brindisi-travolge-avellino-al-palapentassuglia/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.