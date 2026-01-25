Bremer trattiene Hojlund Conte chiede invano il rigore E sui social esplode la polemica

Durante la partita, Bremer ferma Hojlund con una trattenuta durante un'azione nella prima frazione di gioco, mentre Conte ha richiesto un rigore che non è stato concesso. La scena ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori, alimentando le polemiche sui social. La dinamica si è svolta su un cross dalla destra, con il danese in anticipo e il brasiliano che si è aiutato con una trattenuta, generando dibattito sull'episodio.

Polemiche all'Allianz Stadium per un episodio molto dubbio nel finale del primo tempo della sfida tra Juve e Napoli, con i bianconeri avanti 1-0. Rasmus Hojlund si avventa su un cross dalla destra e viene fermato in modo perlomeno dubbio da Gleison Bremer che mette un braccio attorno al collo dell'avversario, che lo aveva anticipato nel movimento. Vibranti le proteste di Antonio Conte, ma Mariani fa proseguire e il Var non lo richiama al monitor. L'episodio ha subito scatenato polemiche sui social.

