Brasile | la fibromialgia diventa una disabilità con la Legge Lady Gaga

Il governo brasiliano approva una normativa rivoluzionaria che garantisce tutele sociali e lavorative a chi soffre di questa sindrome invisibile. Il governo brasiliano approva una normativa rivoluzionaria che garantisce tutele sociali e lavorative a chi soffre di questa sindrome invisibile Il Brasile raggiunge un bel traguardo per i diritti civili e sanitari sancendo ufficialmente che la fibromialgia rappresenta una forma di disabilità tutelata dallo Stato. Con l’entrata in vigore della legge numero 15.176 il paese sudamericano riconosce finalmente la gravità di una condizione che per decenni è rimasta confinata nell’ombra. 🔗 Leggi su Novella2000.it

