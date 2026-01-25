Bond | il punto tra Btp ed una novità dal Portogallo

Bond: il punto tra Btp e una novità dal Portogallo Recentemente, nel mercato obbligazionario italiano, alcuni titoli hanno attirato l'attenzione degli investitori. In particolare, tra i Btp e le nuove emissioni portoghesi, si evidenziano alcune opportunità di interesse. Lorenzo Raffo, in un articolo pubblicato il 25 gennaio 2026 su LombardReport, analizza le caratteristiche e le prospettive di questi strumenti di stato, offrendo un quadro aggiornato per chi desidera approfondire il settore obblig

In campo obbligazionario, quali sono i titoli che hanno suscitato maggior interesse negli ultimi giorni su Borsa Italiana? Lorenzo Raffo, in un articolo di domenica 25 gennaio 2026, su LombardReport propone un’analisi di alcuni titoli di stato. Partendo dal Btp 4,3% 2054 (Isin IT0005611741). Raffo osserva che il bond in questione si muove attorno a 100, con una veloce risalita verso i 101,25 (resistenza testata più volte) e una successiva ridiscesa verso i 99,2 euro, con chiusura venerdì a 99,98. “Qui – spiega l’editorialista di LombardReport – c’è un supporto abbastanza significativo, sebbene sia la successiva area dei 98 euro quella maggiormente testata negli ultimi tre mesi”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Bond: il punto tra Btp ed una novità dal Portogallo Leggi anche: GP Portogallo: Moreira vince in Moto2, è a un punto dal Mondiale Leggi anche: Nuovo San Siro, novità importanti tra date e cessioni. Il punto tra Inter e Milan sulla situazione attuale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Obbligazioni, perché c’è valore in Europa; La Danimarca molla i Treasury Usa: il segnale che agita Washington - pagina 5; Bond al top, tassi ai minimi. È il momento di restare liquidi; Non vendete il nostro debito. Il Tesoro Usa avverte l'Ue sui 12 trilioni di asset in bond e azioni (di C. Paudice). Rendimento netto del 5% all’anno ‘per sempre’? Il bond centenario del Messico spiegatoIl Messico è da tempo tra i primissimi emittenti emergenti a rivolgersi ai mercati ... msn.com I bond societari hi-tech sono a rischioLe grandi società tecnologiche emergono tra i principali emittenti di obbligazioni investment grade, ma ciò non implica che la tecnologia stia diventando un rischio sistemico per l’ecosistema. Tuttavi ... milanofinanza.it Stavo guardando Poirot, ma ad un certo punto si è messo a scimmiottare James Bond ed ha detto: - mi chiamo Ercul, er buj d'Ercul. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.