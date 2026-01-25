Bombola del gas in fiamme paura nella villetta

Nella mattinata di oggi, 25 gennaio, si è verificato un incendio in un appartamento di una villetta a Libbia, Arezzo. L’incendio ha coinvolto una bombola del gas, causando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma l’evento ha suscitato apprensione nella comunità locale.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 25 gennaio, all'interno di un appartamento di una villetta in località Libbia. L'allarme è scattato intorno alle 11:25 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo. Una volta all'interno dell'abitazione, i soccorritori hanno individuato una bombola di GPL ancora in fiamme che stava coinvolgendo gli arredi della cucina: la bombola è stata rimossa per evitare conseguenze più gravi. Durante l'intervento è stata inoltre tratta in salvo una persona rimasta all'interno dell'appartamento, poi affidata alle cure del personale sanitario giunto con un'ambulanza.

