Bomba artica si abbatte sugli Usa

Una vasta tempesta artica sta interessando gli Stati Uniti, interessando circa due terzi del territorio. Le condizioni climatiche sono estremamente rigide, con temperature che raggiungono i -25°C e forti venti siberiani, accompagnati da abbondanti nevicate. Questa ondata di freddo rappresenta uno degli eventi meteorologici più intensi mai registrati nel paese, creando condizioni di grande difficoltà per le aree colpite.

19.00 Alcuni esperti l'hanno definita "la più grande tempesta mai registrata negli Stati Uniti".Due terzi degli Usa sono stati colpiti da neve,temperature polari,a-25°C,e vento siberiano.Nella città di New York registrate le prime 3 vittime. Oltre 680.000 le utenze interrotte. Molti gli appelli agli americani di fare scorte di cibo e acqua. Tra gli aeroporti più in difficoltà New York,Atlanta e Chicago.Già 12mila voli cancellati.Numero che potrebbe salire a 15mila.La tempesta sta percorrendo più di 3.700 km attraverso il paese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellatiUna forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

Brace Yourself: Arctic Blast Hits the Midwest & Northeast!

