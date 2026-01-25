Bologna cercasi leader Italiano sfida il Genoa Per ritornare a correre deve ritrovare i veterani

Bologna cerca una guida per rilanciarsi. La squadra affronta il Genoa con l’obiettivo di ritrovare i veterani e rafforzare il proprio cammino. La sfida di oggi a Marassi rappresenta un passo importante nel percorso di recupero, mentre il tecnico De Rossi valuta se il Bologna abbia fatto progressi o se sia ancora in fase di recupero. Un momento cruciale per il futuro del club nel campionato.

Nel difficile percorso di uscita dallo status di malato (non immaginario, come testimoniano i numeri) tocca al 'dottor' De Rossi oggi, nel catino di Marassi, stabilire se il paziente Bologna abbia imboccato la via della guarigione o se viceversa sia ancora costretto a fare i conti con una salute malferma. Per restare nel solco della metafora sanitaria, cogliendo i tre punti stasera la creatura di Italiano, di fronte al fatidico 'dica 33' (i punti in classifica in caso di vittoria al Ferraris ), potrebbe finalmente offrire una risposta confortante dopo l'ennesimo mezzo passaggio a vuoto del giovedì di Coppa col Celtic.

