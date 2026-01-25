A La Paz, in Bolivia, si è recentemente celebrata la tradizionale festa delle Alasitas, un evento radicato nelle usanze locali. La manifestazione è dedicata ad Ekeko, il dio dell’abbondanza e della prosperità, e rappresenta un momento importante per la comunità, che partecipa con riti e simboli legati alla speranza di un anno prospero. La festa delle Alasitas riflette le tradizioni culturali e spirituali della regione, mantenendo vive le proprie radici storiche.

A La Paz, in Bolivia, si è svolta la tradizionale festa delle Alasitas, dedicata a Ekeko, il dio dell’abbondanza. Durante l’evento, migliaia di persone acquistano miniature di oggetti e banconote finte come simbolo dei propri desideri di prosperità. Le statuette rappresentano sogni di una vita migliore, come case, auto, elettrodomestici e titoli di studio. Secondo la tradizione Aymara, Ekeko benedice con fortuna e benessere chi gli dimostra fede e devozione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bolivia, a La Paz la tradizionale festa delle Alasitas

Leggi anche: Bolivia, il conservatore Rodrigo Paz presta giuramento come nuovo presidente

A Camin torna “La festa dea vecia”, la tradizionale festa dell’EpifaniaIl 6 gennaio 2026, a Camin di Padova, si terrà nuovamente “La Festa dea Vecia”, l’appuntamento tradizionale dell’Epifania organizzato dalla Parrocchia di San Salvatore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Bolivia, al via a La Paz i 40 giorni di Carnevale; Contro l'attacco del governo. La Bolivia non si vende: lavoratori, contadini e popolazioni indigene in lotta contro l'austerità neoliberista; Bolivia, via Telesur e Russia Today dalla griglia della televisione statale; Bolivia, scoppiano proteste a La Paz contro i tagli ai sussidi per il carburante.

Risultati Elezioni Bolivia 2025: ballottaggio a destra Paz vs Quiroga/ La sinistra implode e Morales rischiaRisultati Elezioni in Bolivia 2025: si va al ballottaggio tra Paz e Quiroga, trionfo della destra e disgregazione della sinistra. Morales rischia l'arresto PREVISIONI CONFERMATE: LA SINISTRA SPARISCE ... ilsussidiario.net

Bolivia: il neo presidente Rodrigo Paz presta giuramentoIl neo-presidente ha promesso di riportare la stabilità economica in Bolivia. Il Paese ha affrontato una crisi economica e del costo della vita paralizzante, la peggiore degli ultimi quarant'anni, che ... it.euronews.com

Il Carnevale è già iniziato! Domani ci aspetta il tradizionale Desentierro del Pepino nella città di La Paz. Diamo inizio a questa grande festa di colori, allegria e tradizione. Vivi il Carnevale Boliviano 2026 #SiempreBolivia #ConoceBolivia #carnavalboli - facebook.com facebook