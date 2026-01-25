Bobby Solo a Domenica In dopo il malore | Non riuscivo a respirare

Nella puntata di Domenica In del 25 gennaio, Bobby Solo ha raccontato di aver vissuto una notte difficile a causa di un malore improvviso che ha compromesso temporaneamente la sua partecipazione. L’artista ha spiegato di aver avuto difficoltà a respirare, ma fortunatamente si è ripreso. La sua testimonianza ha aggiunto un momento di riflessione alla giornata dedicata ai ricordi di Sanremo.

