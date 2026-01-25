Blues Dance in Genova + concerto Dorian Lee and Southland Band
Il Blues Dance a Genova si arricchisce con il concerto di Dorian Lee and Southland Band al Count Basie Jazz Club. Un’occasione per vivere la musica blues in modo autentico, lasciandosi coinvolgere dal ritmo e dalle emozioni che trasmette. Un evento dedicato agli appassionati di musica dal vivo, dove il suono si unisce al movimento in un’esperienza coinvolgente e autentica.
La voce di Doryan Lee incontra la Blues Dance al Count Basie Jazz Club. Benvenuti in un viaggio sensoriale dove la musica non si limita all’ascolto, ma diventa movimento. La polvere del Delta del Mississippi incontra l’eleganza del palco grazie all’alchimia tra la Blues Dance e il sound autentico.🔗 Leggi su Genovatoday.it
