Nella mattinata di oggi, il mercato di Melegnano è stato teatro di un intervento delle forze dell'ordine, che hanno sequestrato circa 200 capi di abbigliamento contraffatti. L'operazione rientra in un’azione mirata a contrastare il commercio di prodotti non autorizzati e a tutelare i diritti delle aziende legittime. La merce sequestrata verrà sottoposta alle procedure di verifica previste dalla normativa vigente.

Melegnano (Milano), 25 gennaio 2026 – Maxi sequestro di merce contraffatta, stamattina al mercato di Melegnano. Gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Antonio Barbato, hanno recuperato e messo sotto sequestro un totale di 200 capi tra giubbotti, cappellini e cinture. Vestiti e accessori recavano il marchio di alcune delle griffe più in voga, tra le quali Fendi, Moncler e Blauer. Secondo le stime, il loro controvalore commerciale ammonta a circa 100mila euro. Il blitz è scattato ancor prima che i venditori abusivi potessero posizionare la merce sui banchi, oppure prendere contatto telefonico coi clienti per concordare le compra-vendite tramite appuntamenti in zone prestabilite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Blitz anti-abusivi al mercato di Melegnano, sequestrati 200 capi contraffatti

