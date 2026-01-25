Biathlon Vittozzi va a podio a Nove Mesto | Wierer settima

A Nove Mesto, nel mass start femminile di biathlon, Lisa Vittozzi si è piazzata sul podio con un terzo posto, mentre Dorothea Wierer si è classificata settima. L'evento ha offerto soddisfazioni per l’Italia, confermando il talento delle atlete italiane in una competizione internazionale di rilievo. Questi risultati testimoniano l’impegno e la crescita del biathlon italiano a livello mondiale.

Mass start femminile, a Nove Mesto brilla Lisa Vittozzi che chiude con un buon terzo posto. In top 10 anche Dorothea Wierer Lo spettacolo del Biathlon oggi era Nove Mesto, in Cechia, dove non è mancata qualche soddisfazione per l'Italia. E così arriviamo al biathlon, in cui ha brillato Lisa Vittozzi. Questa tappa era particolarmente importante perché è l'ultima prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quindi può dare delle indicazioni pesanti in vista dell'appuntamento dell'anno. E Vittozzi ha risposto presente. Ha chiuso, infatti, al terzo posto la mass start femminile, evidenziando di essere un'alternativa credibile per un podio olimpico.

LIVE Biathlon, Short Individual femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi a caccia del podioBenvenuti alla diretta della competizione di biathlon Short Individual femminile di Nove Mesto 2026.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Simon vince in volata, terza Vittozzi. Wierer chiude in settima piazza e saluta la Coppa del MondoSegui la diretta della mass start femminile di biathlon a Nove Mesto 2026.

La vittoria di Wierer dalla cabina di Eurosport

