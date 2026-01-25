Betobahia festeggia in Brasile Esce il brano ‘Il mio compleanno’

Betobahia, il progetto musicale dello sammaurese Alberto Pazzaglia, celebra il suo compleanno in Brasile con il nuovo brano ‘Il mio compleanno’. A 59 anni, Betobahia continua a condividere la sua passione per la musica, immergendosi in un’atmosfera ricca di colori e ritmo. Un’occasione speciale per riflettere sul percorso artistico e sulle nuove creazioni che lo accompagnano in questa festa.

Il sammaurese Betobahia (Alberto Pazzaglia) spegne 59 candeline in Brasile, immerso in un’esplosione di musica, colori e danze. L’artista, noto per il tormentone romagnolo ‘Ciapa la Galeina’, uno dei brani in dialetto romagnolo più celebri, si trova attualmente nello stato di Alagoas, in una rinomata località turistica affacciata sulla spiaggia del sogno verde. Lì, tra sole e spiagge di sabbia d’oro, Betobahia lancia il suo nuovo album: ‘Il mio compleanno’. Proprio nel giorno della festa, in cui Alberto Pazzaglia ha spento le candeline ad Alagoas, è uscito il suo nuovo singolo ‘Il mio compleanno’, disponibile su tutti gli store. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

