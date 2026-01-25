Bertolucci | Sinner qualcuno lassù ti vuole bene Ma ora devi liberare la testa

L’ultima dichiarazione di Bertolucci e l’analisi dell’ex azzurro evidenziano le sfide di Jannik Sinner nel suo percorso sportivo. La riflessione si concentra sulla necessità di capire le cause dei problemi fisici e mentali incontrati, per poterli affrontare efficacemente. Un momento di introspezione che può rappresentare una svolta importante nel suo percorso di crescita e recupero.

Le premature ed inattese sconfitte di Bolelli-Vavassori, Errani-Vavassori ma soprattutto di Jasmine Paolini nel singolare, avevano fatto sorgere dubbi sulla trasferta italiana in Australia, visto che al primo turno era uscito Cobolli e Berrettini aveva alzato bandiera bianca già prima del torneo. Ed invece siamo qui a celebrare per la prima volta della storia tre italiani agli ottavi agli Australian Open, prima prova dello Slam. Con tre giocatori dalle caratteristiche molto diverse. Era prevedibile che ci fossero le due punte, Sinner e Musetti, quello che sorprende non poco, è la crescita incredibile che ha compiuto Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

