A Bergamo, i turisti e i pendolari incontrano difficoltà sulla Linea 1 degli autobus durante il fine settimana. Il servizio, spesso affollato, causa attese prolungate e disagi, creando un’esperienza di viaggio complessa e poco agevole. La situazione riflette le criticità di un sistema di trasporto pubblico che necessita di interventi per migliorare efficienza e comfort, favorendo così una mobilità più serena per tutti gli utenti.

AUTOLINEE. Il sabato e la domenica caos sulla Linea 1. Calca per salire sul mezzo, che spesso arriva già pieno. Atb Servizi: «La sicurezza nostro impegno quotidiano». Ore 16,20 di sabato 24 gennaio, sul marciapiede delle Autolinee cade una finissima pioggerellina mentre l’autobus della Linea 1 di Atb fa il suo ingresso nella rotatoria antistante il bar. Il pullman di linea arriva da Città Alta ed è diretto verso l’aeroporto e Oriocenter. Ma, soprattutto, è già strapieno di passeggeri. Alcuni hanno dei trolley: hanno visitato Bergamo Alta e il centro e ora stanno tornando verso il «Caravaggio». Alla fermata ci sono però almeno una ventina di ragazzi, prima a gruppetti di quattro o cinque e poi tutti ammassati al bordo del marciapiede mentre il bus gira attorno alla rotonda. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, autobus «ostaggio» dei maranza. Spaesati i turisti

Leggi anche: Chiuso oratorio di Mazzo, “quartiere ostaggio dei maranza”

Leggi anche: Zuffa all'oratorio e il prete lo chiude, la Lega attacca: "Quartiere ostaggio dei Maranza"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Col Parma a caccia di riscatto.

Bergamo, autobus «ostaggio» dei maranza. Spaesati i turistiAUTOLINEE. Il sabato e la domenica caos sulla Linea 1. Calca per salire sul mezzo, che spesso arriva già pieno. Atb Servizi: «La sicurezza nostro impegno quotidiano». ecodibergamo.it

L’episodio risale al 29 novembre del 2025, l’uomo aveva cominciato a molestarla sull’autobus, per poi aggredirla all’interno di un portone di via San Lazzaro in pieno centro a Bergamo. - facebook.com facebook