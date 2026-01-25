Bergamo al via demolizioni e bonifica all’ex Reggiani

A Bergamo sono iniziate le operazioni di demolizione e bonifica nell’area ex Reggiani, situata a nord di proprietà della Crs. I lavori prevedono la messa in sicurezza degli edifici considerati pericolosi, segnando un passo importante per il rinnovamento dell’area. Questa fase, fondamentale per la tutela e il miglioramento della sicurezza pubblica, si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione urbana.

I LAVORI. La prima «pinzata» per la messa in sicurezza nell’area a nord di proprietà della Crs: «Edifici pericolosi». Sui 50mila mq sorgerà la nuova sede del gruppo firmata da Tadao Ando. Vanno avanti le interlocuzioni col Comune. Qualcosa si muove nel complesso dell’ex Reggiani. Sui profili social della Crs Impianti e Costruzioni spa è apparso sabato 24 gennaio un video dove viene immortalata la prima «pinzata», eseguita martedì 20 dai mezzi impegnati nei lavori di demolizione per la messa in sicurezza della ex fabbrica. Un momento definito «simbolico», che sancisce «un inizio reale» per l’azienda leader nel settore delle costruzioni e degli impianti tecnologici, che lo scorso dicembre ha ufficializzato l’acquisto della parte nord dell’ex Reggiani Macchine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

