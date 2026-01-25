Benedizione degli animali per Sant' Antonio | il video

La benedizione degli animali per Sant'Antonio si è svolta a Pesaro, coinvolgendo cittadini e i loro animali, il sindaco e le forze di polizia a cavallo. L’evento, guidato da padre Aldo Marinelli dei Frati Minori, ha rappresentato un momento di solidarietà e cura verso gli animali. Di seguito il video della cerimonia, che ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e comunitarie.

Tanti cittadini con i loro amici a 4 zampe, il sindaco di Pesaro, ma anche la pattuglia a cavallo della Polizia di Stato e il drappello dei Carabinieri a cavallo: la benedizione è stata impartita da padre Aldo Marinelli dei Frati Minori del Convento di San Giovanni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Benedizione degli animali per Sant'Antonio: il video Coldiretti a San Pietro per la tradizionale benedizione degli animali in occasione di Sant'Antonio – Il videoIl video mostra la partecipazione di Coldiretti Lazio alla tradizionale benedizione degli animali a San Pietro, in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Sant’Antonio Abate, la benedizione degli animali riempie il sagrato della SS AnnunziataIl 18 gennaio 2025, a Sabaudia, si è svolta la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Vigevano, la benedizione degli animali per Sant'Antonio Abate Argomenti discussi: In via del Taglio la tradizionale benedizione degli animali; Fermignano celebra la 24esima edizione della Benedizione degli Animali; Sant’Antonio abate: tradizioni, Messe e benedizioni degli animali. Gli appuntamenti nelle parrocchie; Sant'Antonio a Viterbo, parata dei cavalli e benedizione degli animali: orari, percorso e viabilità. Sant’Antonio e la benedizione degli animali: un’esperienza magica per i bambiniDomani 17 gennaio è Sant'Antonio Abate. Scopri perché la benedizione degli animali è un'occasione unica per insegnare l'empatia e il rispetto ai bambini. nostrofiglio.it Successo per la benedizione degli animali con Arcidiocesi e Anpana Lucca in piazzale ArrigoniOltre 130 animali e circa 150 accompagnatori per la celebrazione della messa assieme agli amici a quattro zampe del vescovo Giulietti ... luccaindiretta.it Pro Loco Molfetta. . La Benedizione degli animali a Sant'Antonio Abate. La Celebrazione della tenerezza e della gioia a due e quattro zampe con Pro Loco Molfetta 17 gennaio 2026 Video Realizzato da Acdanceproduction Grazie ai nostri sponsor - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.