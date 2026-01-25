Il Bayern Monaco subisce la sua prima sconfitta stagionale in Bundesliga, perdendo in casa contro un avversario difficile. Nel frattempo, all’esordio con il Marsiglia, il giovane Nwaneri si distingue segnando un gol importante. Questi eventi segnano un momento di riflessione per le squadre e gli appassionati, offrendo spunti di analisi sulle strategie e le prestazioni attuali nel calcio europeo.

2026-01-25 00:23:00 Giorni caldissimi in redazione! È stata la prima sconfitta stagionale in Bundesliga per il Bayern. Il Bayern Monaco è crollato alla prima sconfitta stagionale in Bundesliga quando l’Augsburg è arrivato in rimonta e ha ottenuto una straordinaria vittoria per 2-1 all’Allianz Arena. Un colpo di testa da distanza ravvicinata di Hiroki Ito ha portato il Bayern in vantaggio al 23?, ma è stato sconfitto da due gol nello spazio di sei minuti alla fine del secondo tempo. Tuttavia, Arthur Chaves ha pareggiato con una trasformazione su corner di Mert Komur al 75?, prima che Han-Noah Massengo realizzasse quello che si è rivelato essere il vincitore della rimonta di Dimitris Giannoulis al termine di una bella azione dell’Augsburg. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bayern travolto in casa, Nwaneri segna all’esordio con il Marsiglia

Marsiglia, blitz a sorpresa: dall’Arsenal arriva il gioiello Nwaneri. Un jolly per De ZerbiL’Olympique Marsiglia ha concluso un’operazione a sorpresa nel mercato invernale, accogliendo il giovane talento inglese Nwaneri dall’Arsenal.

Nwaneri lascia l’Arsenal, è fatta per il passaggio al Marsiglia! De Zerbi decisivo: ecco perchéEthan Nwaneri, giovane talento dell’Arsenal, sta per trasferirsi al Marsiglia.

