Battiston ancora sul podio | un’altra medaglia di bronzo in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Prosegue il periodo di forma eccellente per Michela Battiston nella stagione di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Dopo il successo nel Gran Prix di Orleans a dicembre, la sciabolatrice friulana si è nuovamente messa in evidenza sulla scena internazionale disputando una gara solida ed intensa nella tappa di Salt Lake City, dove ha conquistato il terzo posto e dunque un altro prestigioso podio individuale nel circuito assoluto. Battiston ha dimostrato costanza e determinazione anche questa volta, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina nel panorama internazionale. La gara di Battiston è stata caratterizzata da un percorso brillante fin dai primi turni.🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa del Mondo di sciabola, 9 azzurri si qualificano per il tabellone principale maschile a Salt Lake CityNella prova maschile di Coppa del Mondo di sciabola a Salt Lake City, l’Italia può contare su nove atleti qualificati per il tabellone principale, dimostrando solidità e continuità.

