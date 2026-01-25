Basket serie A2 | Dole Rimini-BiEmme Service Lbertas Livorno in diretta Live

Segui la diretta della partita di Serie A2 tra Dole Rimini e Bi.Emme Service Lbertas Livorno. Una sfida intensa con momenti decisivi, come il canestro di Woodson a 9 secondi dalla fine e la stoppata di Filoni su Marini a meno di un secondo dalla conclusione, che hanno determinato l’esito finale. Un confronto equilibrato e ricco di emozioni, da vivere passo dopo passo.

Il canestro del sorpasso siglato da Woodson a 9 secondi dalla fine e il muro di Filoni alzato su Marini a meno di un secondo dalla fine per dire no all'ennesimo ribaltamento del punteggio. E' ancora vivo nei cuori amaranto il ricordo dell'incredibile successo Libertas sulla Dole Rimini nel girone.

