Basket serie A2 | Dole Rimini-BiEmme Service Lbertas Livorno in diretta Live

Da livornotoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta della partita di Serie A2 tra Dole Rimini e Bi.Emme Service Lbertas Livorno. Una sfida intensa con momenti decisivi, come il canestro di Woodson a 9 secondi dalla fine e la stoppata di Filoni su Marini a meno di un secondo dalla conclusione, che hanno determinato l’esito finale. Un confronto equilibrato e ricco di emozioni, da vivere passo dopo passo.

Il canestro del sorpasso siglato da Woodson a 9 secondi dalla fine e il muro di Filoni alzato su Marini a meno di un secondo dalla fine per dire no all'ennesimo ribaltamento del punteggio. E' ancora vivo nei cuori amaranto il ricordo dell'incredibile successo Libertas sulla Dole Rimini nel girone.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Dole Basket Rimini in diretta. Live

Leggi anche: Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Dole Rimini 84-83: Libertas eroica, Modigliani pazzo di gioia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e B; Coppa Italia, final four a Rimini: il sogno Pielle passa dal PalaFlaminio; Apertura biglietteria gara vs Dole Basket Rimini.; Dole Basket Rimini: alla scoperta della RSR Sebastiani Rieti.

basket serie a2 doleA2 - Libertas Livorno, dopo Scafati la Dole Rimini, altro impegno di alto livelloReduce dall’ottima vittoria conquistata nel turno infrasettimanale contro Scafati, la Bi. Emme Service Libertas Livorno 1947 torna subito in campo a soli tre giorni di ... pianetabasket.com

basket serie a2 doleBasket, al Flaminio arriva Livorno: la Dole punta a svuotare l'infermeria. Robinson verso il ritornoTerza domenica di fila tra le mura amiche del Flaminio per la Dole Rimini: arriva la Libertas Livorno, una tra le squadre più in forma del campionato di serie A2 ... riminitoday.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.