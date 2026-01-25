Basket match Trento-Treviso | Gli avversari devono fare punti ma ci troveranno solidi

Il match tra Trento e Treviso rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre. Dopo alcune recenti difficoltà, è importante ritrovare continuità e stabilità nel rendimento. La partita sarà un'occasione per consolidare la propria posizione in classifica e affrontare con determinazione l’impegno, mantenendo un approccio equilibrato e focalizzato sui obiettivi di stagione.

"Ci aspetta uno scontro importante per la nostra stagione: dobbiamo riprendere un passo deciso in campionato e tornare ai nostri standard di rendimento, che nelle ultime settimane abbiamo un po' perso. La prova contro il Lietkabelis è stata una prestazione solida di una squadra che crede in.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Basket, Serie A: Trento batte Treviso 81-68 e ritrova la via del successo Leggi anche: LIVE Treviso-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: via al match! La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Vanoli Basket Cremona - Dolomiti Energia Trentino | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 25/26 Argomenti discussi: Basket, coach Trento: Treviso deve fare punti ma ci troveranno solidi; TVB OSPITA TRENTO: LE PAROLE DEI PROTAGONISTI SUL MATCH E SULLE CONDIZIONI DI MACURA; BM ON LBA/Il punto Trento: l'Eurocup va bene, ma in campionato serve invertire la rotta: a Treviso match cruciale - Di Massimo Furlani; AQUILA BASKET * TRENTO IN MISSIONE AL PALAVERDE: DUE PUNTI IMPORTANTISSIMI DA CONQUISTARE. Nutribullet Treviso vs Aquila Trento: dove in TV, preview, direttaLa domenica della diciassettesima giornata del campionato di serie A di pallacanestro 2025-2026 si apre con la NutriBullet Treviso Basket che, dopo la sconfitta di Bologna, ospita la Dolomiti Energia. pianetabasket.com Basket, Trento, Bongi: Treviso ha la necessità di fare punti, noi dovremo farci trovare pronti e preparatiCi aspetta uno scontro importante per la nostra stagione: dobbiamo riprendere un passo deciso in campionato e tornare ai nostri standard di rendimento, che nelle ultime settimane abbiamo un po' perso ... napolimagazine.com Basket B2/M, Lions Bisceglie: con Civitanova è un big match - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.