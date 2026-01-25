Nella diciassettesima giornata della Serie A di basket 2025-2026, Trento e Cantù si sono distinti con colpi esterni, mentre Brescia ha superato Udine di misura all’ultimo secondo. Oggi sono state disputate tre partite, in attesa dei due posticipi di domani, tra cui il derby lombardo e gli incontri tra Olimpia Milano, Varese, Cremona e Virtus Bologna. Ecco un riepilogo delle sfide andate in scena sui parquet italiani.

Tre sono le partite disputate in data odierna per la diciassettesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa dei due posticipi di domani ovvero il derby lombardo e sempre molto sentito Olimpia Milano-Varese e Cremona-Virtus Bologna: riepiloghiamo quindi quanto accaduto sui parquet del Belpaese quest’oggi. NUTRIBULLET TREVISO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 67-88 La Dolomiti Energia Trentino non concede sconti alla Nutribullet Treviso vincendo per 67-88 e aggancia Napoli e Cremona a quota 14 punti, con i veneti ancora relegati all’ultimo posto con 6 punti. I padroni di casa escono bene dalla palla a due (15-9), con gli ospiti che si rifanno sotto e mordono le caviglie già alla prima sirena (17-16). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, colpi esterni di Trento e Cantù in Serie A. Brescia piega la resistenza di Udine sulla sirena finale

Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna regola Treviso e rimane in vetta, bene anche Reggio Emilia e NapoliNella prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2025-2026 di basket, Venezia e Brescia si sono imposte con colpi esterni.

Basket: Battle sulla sirena, Trento batte il Panionios in EuroCup!La Dolomiti Energia Trento ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Panionios in EuroCup, grazie a un tiro sulla sirena di Khalif Battle che ha fissato il risultato su 88-87.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia. La Virtus Bologna regola Treviso e resta in vetta; Trento-Cremona 85-94: highlights LBA; Udine stavolta perde la battaglia, è sconfitta in casa contro Reggio Emilia; BM ON A2 / I risultati degli anticipi: Brindisi e la Fortitudo dominano in casa, colpi esterni di Cividale e Rieti - di Matteo Parma.

Basket, colpi esterni di Venezia e Brescia. La Virtus Bologna regola Treviso e resta in vettaPrima giornata del girone di ritorno per la Serie A di basket 2025-2026, con cinque partite andate in scena quest’oggi che hanno completato il sedicesimo ... oasport.it

Nba, colpi esterni di Denver e Cleveland: New York cade a SacramentoMitchell trascina i Cavs a Philadelphia, Murray guida i Nuggets a Dallas. Knicks ko e infortunio per Brunson Sette partite di regular season NBA nella notte, co ... sportface.it

Basket, B femminile: Pontevico cade sotto i colpi di Carugate x.com

Domenica 25 Gennaio ore 18 | Palapentassuglia: si accenderanno luci e tensione per 40 minuti di pallacanestro vera. Unicusano Avellino Basket controValtur Brindisi , un confronto che promette ritmo, intensità e colpi di scena. Vieni a sostenere la squadra, p - facebook.com facebook