Alle 18, l'OraSì affronta la Virtus Imola in un derby romagnolo di basket maschile. In questa partita debutta il nuovo acquisto Ricci, mentre i ravennati cercano di confermare il loro momento positivo e mantenere il vantaggio nelle sfide interne. Un incontro importante per entrambe le squadre, che si sfidano per consolidare la propria posizione in classifica e continuare il percorso di crescita.

L’OraSì si confermerà la regina dei derby? I ravennati sono attesi alle 18 da un’altra sfida dal sapore romagnolo ospitando la Virtus Imola, con l’obiettivo di calare il tris di vittorie al PalaCosta contro le ‘cugine’ dopo aver regolato Andrea Costa Imola e Faenza. Per parlare della paritta odierna bisogna però fare una premessa ai tifosi: dimenticatevi della gara vinta 87-73 dai giallorossi il 16 novembre, perché l’attuale Virtus è completamente diversa. La società ha infatti terminato il robusto restyling facendo diventare il roster di inizio anno (destinato alla retrocessione) più esperto e competitivo, inserendo da poche settimane il lituano Stankevicius, guardia che viaggia a 24. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket B uomini. Tra gli ospiti debutta il neo-acquisto Ricci. OraSì, un altro derby. Alle 18 la Virtus Imola

Leggi anche: Basket serie B - In campo alle 18. Per l’OraSì c’è Roma, colosso-capolista

Leggi anche: L’OraSì rimonta e trionfa nel derby: vittoria pesantissima a Imola

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: B Nazionale Girone B, Caserta batte la Pielle e, con la Virtus Roma, aggancia i labronici in vetta. Stankeviucius ne segna 40; Basket, serie B | Paperdi Juvecaserta 2021-Verodol CBD Pielle Livorno 91-73: crollo biancoblù a Caserta; Non c’è storia tra Dany Basket e Latina. I laziali dominano al PalaCarrara; LNP Serie B Nazionale Girone B – (VIDEO) Paperdì Juvecaserta: 10 e LODE!.

Basket B uomini. Tra gli ospiti debutta il neo-acquisto Ricci. OraSì, un altro derby. Alle 18 la Virtus ImolaL’OraSì si confermerà la regina dei derby? I ravennati sono attesi alle 18 da un’altra sfida dal sapore romagnolo ... sport.quotidiano.net

La Fortitudo Scauri risponde agli assalti di Supernova Fiumicino e San Nilo Grottaferrata, vincendo con il Basket Bee Sermoneta. Gli uomini di coach Leo Ortenzi, primi in classifica, controllano praticamente sempre le redini del match, ma avvertono ogni minut - facebook.com facebook