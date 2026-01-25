Bandi questi sconosciuti | a Terni e provincia adesione al venti per cento l’impegno di Sviluppumbria

In provincia di Terni, l’adesione ai bandi pubblici si attesta intorno al venti per cento. Sviluppumbria si impegna a favorire la partecipazione di imprese, famiglie e associazioni, ampliando la presenza e l’opportunità di accedere ai finanziamenti per lo sviluppo dell’Umbria. Un passo importante per rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio, promuovendo progetti e iniziative che contribuiscano alla crescita locale.

"Estendere la platea delle imprese, delle famiglie e delle realtà associative della provincia di Terni che partecipano ai bandi per lo sviluppo dell'Umbria". È la priorità annunciata dall'amministratore unico di Sviluppumbria, Luca Ferrucci ascoltato in audizione nel corso della seduta del.

