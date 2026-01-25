Banda del flessibile al lavoro | svaligiata la cassaforte del professionista

Ieri sera 24 gennaio attorno alle 19 i ladri hanno agito nella centralissima via Antoniana a Campodarsego. Nonostante nel condominio vi fossero diverse famiglie intente a preparare la cena, in dieci minuti la banda ha colpito il forziere asportando contanti e gioielli. Indaga l'Arma Torna a colpire la "banda del flessibile”. Questa volta a farne le spese è un noto professionista di Campodarsego. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione coordinate dal comandante Francesco Adelio Rosato, attorno alle 19 di ieri 24 gennaio, approfittando del fatto che la famiglia si era allontanata da casa per un'ora, i ladri sono riusciti a fare irruzione nell'abitazione.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

