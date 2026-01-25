Bagni ghiacciati partite a Fifa e passeggiate | la routine di Sinner agli Australian Open

Ecco un esempio di introduzione: Durante gli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha condiviso la sua routine quotidiana, che include bagni ghiacciati, partite a Fifa e passeggiate. Il tennista italiano, in attesa dell’ottavo di finale contro Luciano Darderi, ha mostrato un approccio equilibrato tra allenamenti, momenti di svago e cura del benessere personale. Una prospettiva semplice e diretta sulla vita di un atleta in uno dei tornei più importanti del circuito.

(Adnkronos) – Un giorno agli Australian Open 2026 con Jannik Sinner. Il tennista azzurro, che lunedì 26 gennaio sarà impegnato nel derby italiano degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ha condiviso la sua routine australiana sul proprio canale YouTube tra bagni ghiacciati, colazioni salutari e allenamenti. Il numero due del mondo si è mostrato senza veli in un day off, cioè in una giornata senza partite. Al mattino un bel bagno ghiacciato nella vasca dell'hotel in cui alloggia a Melbourne, con qualche (comprensibile) fatica a immergersi: "Oggi non dovrò giocare, è una giornata fortunata", ha detto sorridendo a favor di telecamera.

