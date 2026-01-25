Australian Open oggi Alcaraz-Paul – Diretta

Oggi agli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz affronta Tommy Paul negli ottavi di finale. La partita si svolge a Melbourne e sarà trasmessa in diretta su tv e streaming. Un incontro importante per il percorso nel torneo, che vede due giocatori di livello impegnati a proseguire la propria candidatura al titolo.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 25 gennaio il tennista spagnolo sfida l'americano Tommy Paul, numero 20 del mondo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Alcaraz, nei turni precedenti, ha eliminato Walton all'esordio e poi Hanfmann e Moutet. In caso di passaggio del turno Alcaraz ai quarti troverà il vincente di Bubli-De Minaur.

Australian Open, oggi Alcaraz-Hanfmann – DirettaOggi si disputa il match tra Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann nel secondo turno dell’Australian Open 2026.

Australian Open, oggi Alcaraz-Moutet – DirettaOggi agli Australian Open 2025, si affrontano Carlos Alcaraz e Corentin Moutet nel terzo turno.

